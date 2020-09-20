بوغاشار يكتب إسمه بأحرف من ذهب في “طواف فرنسا”

صنع الدراج السلوفيني “تاديش بوغاشار” الحدث في الوسط الرياضي، بعد تألقه في المرحلة 20 من طواف فرنسا.

بوغاشار كتب إسمه بأحرف من ذهب في “التور”، بعد أن استطاع قلب الأمور لصالحه في مرحلة ضد الساعة قبل مرحلة التتويج اليوم الأحد.

الدراج السلوفيني الشاب صاحب الـ 21 سنة، هو أصغر دراج يفوز بطواف فرنسا، وهو أول دراج يفوز بالقميص الأصفر، والقميص الأبيض كأفضل دراج شاب والقميص المنقط كأفضل دراج مستلق.

بوغاشار بات في واجهة مختلف الصحف العالمية وحتى أبطال رياضات أخرى اشادوا بمستواه على غرار “مارك ماركيز” بطل “الموتوجيبي” الذي نشر تغريدة عبر التويتر قائلا: “نرفع القبعة لبوغاشار”.

وعنونت صحيفة “ليكيب”: “POGASTAR”.