بوغالي: آن الأوان لنعيد لأمتنا العربية حضورها القوي في الساحة الدولية

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، إن الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية. سيكون في صلب جدول أعمال الإجتماع 34 للجنة التنفيذية والمؤتمر 36 للإتحاد البرلماني العربي.

وأضاف بوغالي رئيس الإتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الشعبي الوطني. في افتتاح أشغال إجتماع اللجنة التنفيذية خلال احتضان الجزائر للاجتماع 34 للجنة التنفيذية والمؤتمر 36 للإتحاد البرلماني العربي. أن الإجتماع يتزامن مع تطورات بالغة الخطورة على الصعيدين الإقليمي والدولي. تلقي بظلالها وتأثيراتها العميقة على منطقتنا العربية. ويأتي في صدارتها الوضع في فلسطين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من تصفية عنصرية وجرائم بشعة على يد الاحتلال الصهيوني. وهو استمرار للمشروع الاستعماري الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتخريب المنطقة وجرها نحو مستنقع العنف والفوضى.

وأضاف بوغالي، أن مسؤولياتنا، كممثلين للشعوب العربية في هذا الفضاء البرلماني العربي المشترك، كبيرة وثقيلة. وواجبنا هو العمل بكل تفان من أجل تقوية وتعزيز مكانة اتحادنا ودوره. بما يستجيب لمتطلبات المرحلة، وبما يلبي مطامح وآمال شعوبنا العربية التي شرفتنا بتمثيلها.

وأشار بوغالي، إلى أن الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية سيكون في صلب جدول أعمال مؤتمرنا، فإنني أدعو لضرورة اقتراح مبادرات بناءة وملموسة من أجل تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك. خاصة على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي ودراسة كل الآليات والسبل التي تمكننا من متابعة الاحتلال الصهيوني على جرائمه.

وأكد بوغالي، أنه آن الأوان لنعيد لأمتنا العربية حضورها القوي والفاعل على الساحة الدولية. وقد رأينا ما تم إنجازه على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال قرارها التاريخي بخصوص العضوية الكاملة لدولة فلسطين، حينما تحقق توحيد الكلمة.