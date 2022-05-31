بوغالي: أساس البناء وإحداث النهضة يبدأ من البلدية

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، أن أساس البناء وإحداث النهضة يبدأ من البلدية.

وفي هذا السياق ذكّر بوغالي خلال يوم برلماني حول قانون البلدية والولاية “بين واقع التسيير والإقلاع الاقتصادي”، بدور الجماعات المحلية في إحداث هذا الاقلاع.

مضيفا ان أساس البناء يبدأ من البلدية باعتبارها اللبنة الأساس التي يقوم عليها سرح النهضة، تم الولاية باعتبارها الحيز الاقليمي الذي يحدد أولويات التنمية.

بالاضافة الى ذالك أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن البلدية تعتبر اقرب المؤسسات للمواطن، كما أنها اداة التفاعل الحيوي بين الدولة والمواطن. وعليها يعتمد فيها على إبراز المجتمع المدني.

ومن هذه الاعتبارات، أكد بوغالي أنه انه من الضروري إيلاؤها الأهمية التي تستحق وتوسيع دائرة صلاحياتها.

الى جانب ذالك، ذكّر بوغالي أن المقاربة الشاملة لرئيس الجمهورية لتكريس دولة القانون القانون ارتكزت على استكمال البناء المؤسساتي.

وكذا فتح ورشات تكييف الآليات والنصوص التشريعية والتنظيمية الضابطة الأنماط التسيير، ومراجعة التنظيم الإقليمي للبلاد.والسهر على استبعاد كل مظاهر الفساد.

وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن هذا اليوم البرلماني، يدخل في إطار اهتمام الدولة بالتصور الجديد الذي يطرحه برنامج رئيس الجمهورية بالشأن المحلي.

وهذا تجلى من خلال إستحداث ولايات جديدة وهذا لغرض تحقيق الانتعاش الاقتصادي بالاضافة الى التنمية المستدامة.

كما دعا الى الانتقال من التسير التقليدي في البلدية والولاية الى التسير المبدع الخلاق للثروة.

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