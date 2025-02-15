بوغالي: ” ألف مبروك للجزائر ولأشقائنا الأفارقة على هذا الاختيار”

نشر سهرة اليوم السبت إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني تغريدة عبر منصة إكس بمناسبة انتخاب الجزائر نائبا لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وكتب بوغالي على حسابه “إيمان إفريقيا بالفعل الدبلوماسي الجزائري يتعزز بانتخاب سعادة السفيرة سلمى مليكة حدادي نائبًا لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي”.

وتابع بوغالي التغريدة بـ “هنيئًا لها هذا التتويج المستحق، وألف مبروك للجزائر ولأشقائنا الأفارقة على هذا الاختيار”.

وفازت سفيرة الجزائر بأديس أبابا وممثلتها الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي، سلمى مليكة حدادي بمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بأغلبية 33 صوتا.

وستحل حدادي محل الرواندية مونيك نسانزاباغانوا في هذا المنصب التي انتهت ولايتها.