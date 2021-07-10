بوغالي: إسترجاع ثقة المواطن أولويتنا ويجب تحسين صورة المنتخبين

حثّ رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم السبت، نوابه التسعة على العمل من أجل إسترجاع ثقة المواطن، مؤكدا أن أعضاء المكتب يجمعهم قاسم مشترك يتمثل في حب الوطن الذي يدفعهم للعمل من أجل تحسين صور المنتخبين.

وخلال ترأسه لأول إجتماع للمكتب في السنة الأولى للفترة التشريعية التاسعة، دعا بوغالي نواب الرئيس للعمل في جو من التكامل والإنسجام بما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء البرلماني، ويسمح بنقل وتوصيل انشغالات المواطنين إلى السلطات المعنية.

كما فسح رئيس المجلس الشعبي الوطني، المجال لأعضاء المكتب الذين تدخلوا لإثراء النقاط التي أثارها رئيس المجلس في تدخله.

وأبلغ رئيس المجلس نوابه، في الأخير، أن توزيع المهام بين السيدة والسادة نواب الرئيس سيتم في غضون الأيام المقبلة وفقا لأحكام النظام الداخلي والتعليمة العامة المتضمنة توزيع المهام بين أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني.