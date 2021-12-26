بوغالي: إستعادة الثقة مع المواطنين هو الشرط الأساسي لكل إقلاع حقيقي
قال إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، أنه بات من الضروري تغيير السلوكات وترسيخ تقاليد جديدة تكون في مستوى تطلعات شعبنا.
وأضاف بوغالي خلال لقاء تشاوري مع مكاتب اللجان الدائمة، أن هذا الإجتماع يؤسس لتقليد برلماني لتفعيل الهياكل التي تشكل المجلس الشعبي الوطني، كما أن الهدف هو ترقية العمل البرلماني لنكون في مستوى تطبيق برنامج رئيس الجمهورية في ظل الجزائر الجديدة.
كما أكد بوغالي على ضرورة تغيير السلوكات وترسيخ تقاليد جديدة تكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري. حيث لا يمكن الوصول للهدف إلا بتجسيد عمليات ميدانية بعيدا عن الوعود الكاذبة.
وأضاف بوغالي، أن إستعادة الثقة مع المواطنين هو الشرط الأساسي لكل إقلاع حقيقي. خاصة تفعيل الأداء البرلماني هـو إنعكاس لمدى إلتزامنا على تأدية مهامنا. داعيا إلى بذل المزيد من الجهود ونشر روح روح المبادرة والإبداع.
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بوغالي يجتمع مع رؤساء المجموعات البرلمانية لتقييم العمل البرلماني منذ بداية العهدة
بوغالي يجتمع مع رؤساء المجموعات البرلمانية لتقييم العمل البرلماني منذ بداية العهدة
عقد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء لقاء تشاوريا جمعه برؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني.
وخصص هذا الإجتماع لتقييم العمل البرلماني و كذا مهمات النواب الى الخارج منذ بداية العهدة التاسعة الى اليوم.
كما تم خلال الإجتماع دراسة مقترحات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية بخصوص تعديل التعليمة العامة رقم 02 المؤرخة في 27 فبراير 2008. والمتضمنة إنشاء المجموعات البرلمانية للصداقة وتنظيمها ومهامها.
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أن العالم الإسلامي يواجه تحديات زادت من تنافس الأجندات الخارجية لعرقلة إستقرار الدول.
وأضاف بوغالي خلال كلمة له في المؤتمر السادس عشر لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أن الأجندات تشجع على التطبيع مع الكيان الصهيوني وبناء شراكات عسكرية ترهن مستقبل علاقات الإخاء.
وكشف بوغالي، أن دولة فلسطين تواجه تحديات تهدف لعرقلة مسار إقامة دولتهم المستقلة. خاصة وأن الكيان الصهيوني يستمر في طمس التراث الفلسطيني بمحاولة تهويد المقدسات.