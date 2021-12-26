بوغالي: إستعادة الثقة مع المواطنين هو الشرط الأساسي لكل إقلاع حقيقي

قال إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، أنه بات من الضروري تغيير السلوكات وترسيخ تقاليد جديدة تكون في مستوى تطلعات شعبنا.

وأضاف بوغالي خلال لقاء تشاوري مع مكاتب اللجان الدائمة، أن هذا الإجتماع يؤسس لتقليد برلماني لتفعيل الهياكل التي تشكل المجلس الشعبي الوطني، كما أن الهدف هو ترقية العمل البرلماني لنكون في مستوى تطبيق برنامج رئيس الجمهورية في ظل الجزائر الجديدة.

كما أكد بوغالي على ضرورة تغيير السلوكات وترسيخ تقاليد جديدة تكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري. حيث لا يمكن الوصول للهدف إلا بتجسيد عمليات ميدانية بعيدا عن الوعود الكاذبة.

وأضاف بوغالي، أن إستعادة الثقة مع المواطنين هو الشرط الأساسي لكل إقلاع حقيقي. خاصة تفعيل الأداء البرلماني هـو إنعكاس لمدى إلتزامنا على تأدية مهامنا. داعيا إلى بذل المزيد من الجهود ونشر روح روح المبادرة والإبداع.

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