بوغالي: إطلاق القمر الصناعي Alsat-3B يمثل إنجازًا وطنيًا متميزًا

أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بالنجاح الكبير الذي حققته الجزائر بإطلاق القمر الصناعي Alsat-3B.

وقال بوغالي، أن إطلاق القمر الصناعي Alsat-3B يمثل إنجازًا وطنيًا متميزًا.

مشيرا إلى جهود الوكالة الفضائية الجزائرية وكفاءات الجيش الوطني الشعبي وراء هذا النجاح الكبير، وهي خطوة جديدة في بناء الجزائر المنتصرة، تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقال بوغالي، أن مثل هذه الإنجازات تعكس قدرة الجزائر على المضي قدمًا في ميادين التكنولوجيا والعلوم الفضائية.