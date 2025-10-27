بوغالي: الإعلام حاضن للذاكرة وحصن للسيادة والهوية

وذكّر بوغالي، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، خلال الندوة الموسومة بعنوان: “الإعلام و الاتصال من خدمة الثورة إلى التحديات الراهنة”. والتي نظمت بمناسبة اقتراب إحياء الذكرى الـ71 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة. وعشية استرجاع السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون، بمعاني نوفمبر الخالدة التي أضاءت دروب الحرية.

مؤكدا أن الإعلام الجزائري كان ولا يزال سلاحا فعالا في الدفاع عن الوطن، إذ رافق الثورة التحريرية بالكلمة الصادقة والصوت الحر. وفضح جرائم الاستعمار، ووحد صفوف الشعب حول هدف الاستقلال، مشيرا إلى أن محطة 28 أكتوبر 1962. التي شهدت استرجاع السيادة على الإذاعة والتلفزيون، كانت لحظة فارقة في تاريخ الإعلام الوطني. أثبت فيها الجزائريون قدرتهم على تسيير مؤسساتهم بكفاءاتهم الذاتية. لتبدأ مرحلة بناء إعلام حر يخدم الوطن ويصون ذاكرته الجماعية.

ودعا رئيس المجلس، إلى تطوير الإعلام الوطني لمواكبة ثورة الاتصال الرقمي ومواجهة الحملات المضللة. مؤكدا ضرورة التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية. وترسيخ قيم الصدق والمصداقية في زمن السرعة والمعلومات المفتوحة.

وشدد بوغالي على أن الإعلام يجب أن يكون اليوم جسرا للتلاحم الوطني وفضاء لتعزيز الوعي المجتمعي، والدفاع عن صورة الجزائر وإنجازاتها تماما. كما كان بالأمس درعًا للثورة، فهو اليوم حاضن للذاكرة. وصائن للسيادة والهوية.

وفي الجانب المتعلق بالسيادة والأمن الوطني، نوه رئيس المجلس بجهود الدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي. التي أدركت أن حشد القوة العسكرية والاستعداد للدفاع عن الوطن. لا ينفصل عن حماية المعطيات والتحكم في الأمن السيبيراني وتطوير القدرات. المختلفة وولوج روح العصر بتكنولوجيات الإعلام.

وبالمناسبة، جدد بوغالي التأكيد على وفاء الجزائر لمبادئها الثابتة ودعمها الدائم للقضايا العادلة في العالم. وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، انطلاقًا من روح ثورة نوفمبر ومبادئها التحررية.