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بوغالي: الإنتخابات الرئاسية فرصة لتجسيد رأي الشعب

بقلم نادية بن طاهر
بوغالي: الإنتخابات الرئاسية فرصة لتجسيد رأي الشعب
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دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إلى الإنخراط في الرئاسيات معتبرا أنها فرصة لتجسيد رأي الشعب واستكمال مسيرة البناء.

وأورد بوغالي، في كلمة له على هامش إشرافه على إختتام الدورة البرلمانية 2024/2023 بالمجلس الشعبي الوطني: “نعيش مرحلة هامة من الديمقراطية لترسيخ ثقافة دولة المؤسسات وسنمارس هذا الحق في مسيرة الاستقرار والبناء”.

هذا وإختتم البرلمان بغرفتيه دورته العادية اليوم الأحد، طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

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