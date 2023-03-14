بوغالي:” الاحتراف الرياضي أضحى من دعائم الاقتصاد والدبلوماسية”

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أن الاحتراف الرياضي أضحى من دعائم الاقتصاد والدبلوماسية.

وأشار بوغالي في كلمة له خلال يوم برلماني حول تمويل الأندية، أن الرياضة أصبحت شأنها شأن بقية القطاعات من روافد الاقتصاد ومن مجالات الاستثمار والدخل القومي للبلدان.

وأضاف بوغالي، أن مسار الاحتراف في بلادنا سواء من حيث التقنين أو الواقع المعاش، وما هيأته بالجزائر من منشآت ومرافق تبين مدى التقدم الذي وصلت إليه البلاد.

كما تبين مدى الاستجابة لمتطلبات العصر. وما تعكسه البنية الرياضية من تفاعل مع البرنامج المسطرالذي يحرص رئيس الجمهورية شخصيا على تنفيذه. وهو ما تجلى من خلال الدورات الرياضية التي احتضنتها الجزائر، سواء ألعاب البحر الأبيض المتوسط، أو دورة الألعاب الافريقية لكرة القدم.

وأوضح بوغالي، أن تجسيد نظام الاحتراف الرياضي له علاقة متينة بالبيئة الخاصة لضمان التحول من الهواية إلى الاحتراف. مشيرا إلى أن وضع ميثاق لأخلاقيات الوظيفة الرياضية في كنف الشفافية والنزاهة المطلوبة، ومساهمة الشركاء الفاعلين وعلى رأسهم الإعلام. بالإضافة كذلك إلى تسطير برامج للتكوين والتطوير وفق الأساليب المتعارف عليها في العالم. كلها ضرورات ملحة لنصل إلى المبتغى من الأهداف المسطرة للاحتراف الرياضي

كما أردف بوغالي، أن الاحتراف الرياضي في عالم اليوم أضحى من دعائم الاقتصاد. كما أضحى من دعائم الدبلوماسية وتقريب الشعوب. بالإضافة إلى دوره الفعال في الدفاع عن الخصوصية والهوية للمجتمعات.

كما أكد بوغالي، أن الجزائر اليوم تدرك القرارات الوزارية المشتركة والتي تحدد كيفية تنظيم الاتحادات الرياضية الوطنية وسيرها، وكيفيات منح مساعدات الدولة ومساهماتها، مع ضبط الأحكام المطبقة على النوادي الرياضية المحترفة وتحديد القوانين الأساسية للشركات الرياضية التجارية.