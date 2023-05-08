بوغالي: الاعتماد على الاستيراد أفقدنا سابقا عديد أصناف الحبوب وأشجار الفاكهة

صرح رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي. أن الجزائر تسعى لتحقيق أمنها في كافة المجالات وتحقيق اكتفاءها الذاتي.

وجاء تصريح رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، خلال تنظيم لجنة الفلاحة يوما برلمانيا. حول دور بنك البذور في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي المستدام.

كما أفاد بوغالي أن التفكير في إنشاء بنك البذور لم يكن فقط من أجل تقليل فاتورة الاستيراد. بقدر ما كان بهدف إلى تأمين الغذاء.

وترى الجزائر -يضيف بوغالي- أن الاعتماد على الانتاج المحلي اعتمادا كليا هو رهان ينبغي كسبه. وتحد يجب مجابهته، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تعزيز البذور الأصلية وحمايتها وتوفيرها بالقدر الكافي وبالشكل المطلوب.

وتحدث بوغالي عن ما فقدته الجزائر في السنوات الماضية من عديد الأصناف من الحبوب وأشجار الفاكهة خاصة. وأصناف أخرى من المحاصيل الغذائية لاعتمادنا على الاستيراد، وحلت محلها أصناف أخرى جديدة تم إدخالها من دول أخرى.

وأشار أن هذا البنك يحافظ على البنية التحتية للبذور وتحقيق التنوع الجيني لأصناف المحاصيل الزراعية والنباتية والبرية.