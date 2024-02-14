بوغالي: التفجيرات النووية في صحراء الجزائر جريمة لا تموت بالتقادم

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن التفجيرات النووية التي اقترفتها فرنسا بالجزائر جريمة التي لا تموت بالتقادم.

وكتب بوغالي عبر حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الإجتماعي: “تعود الذكرى الرابعة و الستون للتفجيرات النووية التي اق ترفتها فرنسا بالجزائر. لتنكأ من جديد جراحا غائرة لم ولن تندمل. جرائم تشهد على وحشية لا نظير لها لم يتمكن الاستعمار إلى اليوم من درء بشاعتها أمام أنظار الإنسانية. إنها الجريمة التي لا تموت بالتقادم.