بوغالي: التكالب على وحدتنا لم يعد خفيا.. وما أقدم عليه المغرب تعدى كل الأعراف والقوانين الدولية

قال إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن حجم التحديات يتطلب الجهد والتنسيق مع كل مؤسسات الدولة لتحقيق الوثبة التي باشرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأضاف بوغالي خلال جلسة إختتام الدورة البرلمانية، أن التكالب على وحدتنا لم يعد خفيا وما أقدم عليه النظام المغربي تعدى كل الاعراف والقوانين الدولية. مشيرا إلى أن النظام المغربي عجز عن احتواء أزماته الداخلية. فراح يصدر ما يقترفه من عداوات لصرف النظر عن القضايا الأساسية في المنطقة. مضيفا أن المغرب يحاول عبثا أن يساوي بين حق الشعب الصحراوي وبين قضايا مفتعلة يثيرها بالتحريض ودعم لحركات إرهابية انفصالية تسعى لزعزعة استقرار بلادنا.

وأوضح في ذات السياق، أنه بتلاحم الشعب مع جيشه ستبقى الجزائر واحدة موحدة قادرة على رد اي عدوان في ظل نسيج مجتمعي مترابط ومتلاحم.