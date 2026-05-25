بوغالي: التوقيع على مذكرة تعاون لتعزيز العلاقات البرلمانية مع بيلاروسيا

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الاثنين بالعاصمة البيلاروسية “مينسك”، أن التوقيع على مذكرة التعاون بين الهيئتين التشريعيتين للبلدين. يمثل خطوة هامة في مسار تعزيز العلاقات البرلمانية. ويترجم الإرادة المشتركة لقائدي البلدين للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى أعلى المستويات.

وفي تصريح صحفي عقب مراسم التوقيع على مذكرة تعاون بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس النواب للجمعية الوطنية البيلاروسية. أوضح بوغالي أن هذه الزيارة تندرج في سياق الحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وأشار بوغالي إلى أن مذكرة التعاون الموقعة اليوم تعكس الرغبة في إرساء إطار دائم للتشاور، والتنسيق، وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية. مبرزًا الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في توطيد جسور التقارب بين الشعوب ومرافقة جهود قائدي البلدين. مضيفا أن المذكرة ستمكن من إعطاء دفع جديد للتعاون التشريعي عبر تكثيف الزيارات المتبادلة. وتعزيز التنسيق بين مجموعتي الصداقة البرلمانية، وتطوير التشاور في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وعلى صعيد المحادثات الثنائية، وصف بوغالي المشاورات بـ “المثمرة والبناءة”. مؤكدا تطابق وجهات النظر بشأن تعزيز التشاور السياسي وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، التجاري. حيث عبر الطرفان عن إرتياحهما لمستوى التنسيق القائم وآليات التعاون الثنائي. وفي مقدمتها اللجنة المشتركة الجزائرية - البيلاروسية ومنتدى الأعمال بين البلدين. بهدف تطوير الشراكة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون.

وفي الشق الإقليمي والدولي، جدّد رئيس المجلس الشعبي الوطني التأكيد على مبادئ الجزائر الثابتة القائمة على احترام سيادة الدول. وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واعتماد الحوار والتسوية السلمية للنزاعات. وأكد في هذا السياق موقف الجزائر الثابت والداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق قرارات الشرعية الدولية. إلى جانب دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وفيما يخص الأوضاع في القارة الإفريقية ومنطقة الساحل، شدّد بوغالي على أهمية دعم الحلول الإفريقية لمشاكل القارة. وتعزيز جهود التنمية وإنعاش سبل الحوار لمواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها المنطقة.