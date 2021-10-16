بوغالي: الجزائر اليوم سيدة بقيادة رئيس الجمهورية وعظمة شعبها وتملك كل القرارات

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم السبت أن مجازر 17 أكتوبر تعتبر واحدة من أبشع المجازر ضد الانسانية التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد الشعب الجزائري.

وأضاف بوغالي في اليوم البرلماني حول 17 أكتوبر 1961، أنه تبث مرة اخرى أن المستعمر لايحفظ الدروس ويتغنى بالأسطونة المخزونة ويطعن في التاريخ.

وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر السيّدة اليوم بقيادة رئيس الجمهورية تملك كل القرارات.الشجاعة المنبثقة من عظمة شعبها ماضيها وحاضرها.

إضافة الى جييشها الفطن لكل الدسائس الخبيثة التي تحاك ضد الجزائر وشعبها.ضرب أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن وصيانة مقومات الامة الأبية.

وأوضح بوغالي أن رئيس الجمهورية كان واضحا في تحديد الموقف من المسائل التاريخية التي لا تقبل المساومة والتنازل.

كما أشار بوغالي الى ان جرائم فرنسا لايمكن أحد إنكارها، كما أن طعنهم في الجزائر لن يغير من مسار التاريخ.

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