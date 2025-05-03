بوغالي: الجزائر بقيادة الرئيس تبون تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها

أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الوطني الشعبي، إبراهيم بوغالي، أن الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولويات سياستها الخارجية.

وقال بوغالي، في كلمة له اليوم السبت، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الـ 38 للاتحاد البرلماني العربي المقام بالجزائر، إنّ الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولويات سياستها الخارجية، ولم ولن تحيد يوما عن هذا الموقف المبدئي والثابت.

وعبر إبراهيم بوغالي، عن شكره وامتنانه العميق لجميع الحضور، على تجديد الثقة في شخصه لرئاسة الاتحاد لولاية ثانية.

وأورد بوغالي: “نشهد تحولات عميقة في موازين القوى الدولية. ما فتئت تفرز تداعيات اقتصادية وأمنية تمسّ منطقتنا العربية بصفة مباشرة. تواجه عددا من الأقطار العربية تهديدات متزايدة نتيجة النزاعات والتدخّلات الخارجية. مما يعيق مسار التنمية ويهدّد سيادتها واستقرارها”.

وأضاف بوغالي: “لا يمكننا أن نتناول هذه المتغيرات دون الوقوف بمسؤولية وضمير، أمام التطورات المأساوية التي تشهدها القضية الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة”.

وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن ما يجري في غزة ليس فقط كارثة إنسانية. بل هو تحدّ صارخ للضمير العالمي وفضيحة أخلاقية تمسّ بالدرجة الأولى المؤسسات الدولية التي تبقى في موقف المتفرج.

وأعرب بوغالي، عن الرفض القاطع لمحاولات استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وجدد التمسك بحلّ الدولتين المبني على إقامة دولة فلسطينية مستقلّة وعاصمتها القدس الشريف. باعتباره الخيار الشرعي الوحيد الكفيل بإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام في المنطقة.

ودعا إبراهيم بوغالي، إلى تحرّك برلماني عربي موحّد وفعّال، يحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ويكسر جدار الصمت.

وأكد ذات المتحدث، أن الحق الفلسطيني ليس قابلا للتنازل ولن يسقط بالتقادم. كما أن أمن واستقرار المنطقة لا يمكن أن يتحققا دون إنصاف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

مشددا على ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. لفضح ممارسات الاحتلال، والدفع نحو محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.