بوغالي: الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية ماضية في استرجاع مكانتها المرموقة

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ماضية في استرجاع مكانتها المرموقة. مبرزا المغزى التاريخي والعمق الشعبي لمظاهرات 11 ديسمبر 1960.

وأشار بوغالي خلال وقفة ترحم نٌُظمت بالمعلم التاريخي المخلد للذكرى الـ62 لمظاهرات 11 ديسمبر بالمركز الثقافي لخضر رباح ببلدية محمد بلوزداد بالعاصمة. إلى السياق التاريخي لهذه المظاهرات التي شكلت منعرجا هاما في تاريخ الجزائر. بالنظر إلى الدفع القوي الذي منحته للقضية الجزائرية على المستوى الدولي.

كما أبرز العمق الشعبي لهذه المظاهرات التي أعطت درسا تاريخيا للعدو. لكونها ترجمت مدى احتضان الشعب الجزائري بمختلف شرائحه وعبر ربوع الوطن لهذه الثورة الشعبية، التي مكّنت من استرجاع السيادة الوطنية.

كما شدّد بوغالي على ضرورة الحفاظ على أمانة الشهداء. مشيرا في ذات السياق إلى أن الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. تمكنت من تحقيق إنطلاقة جديدة من شأنها إسترجاع مكانتها المرموقة على الساحة الدولية. وذلك بفضل تضافر جهود كل المخلصين لهذا الوطن.

للإشارة، فقد استهلت هذه الوقفة بالإستماع إلى النشيد الوطني ورفع الراية الوطنية وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء. وذلك بحضور أعضاء من الأسرة الثورية ونواب بالمجلس الشعبي الوطني. بالإضافة كذلك إلى والي ولاية الجزائر رابحي عبد النور، والسلطات المحلية وجمع من المواطنين.

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