بوغالي: الجزائر تدرك جيدا قيمة العدالة والحرية

كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أن الجزائر بتاريخها النضالي المجيد وتجربتها المتميزة. تدرك جيدا قيمة العدالة والحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأضاف بوغالي خلال كلمة له بمناسبة إشرافه على إطلاق النسخة الأولى من المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية بعنوان “الجزائر والقضايا العادلة”. إن هذه المسابقة تحمل رسالة نبيلة تهدف إلى غرس الوعي الوطني. وتعزيز الروح الإنسانية في نفوس أبنائنا التلاميذ الذين يمثلون أمل المستقبل وركيزة بناء الجزائر المنتصرة. كما أنها فرصة لتشجيعهم على البحث والتفكير والإطلاع على قضايا عادلة لطالما أولت لها الجزائر إهتماما خاصا ودعمتها في مختلف المحافل الدولية. حتى أصبح إسم الجزائر مقرونا بها، والأمثلة كثيرة لا يمكن حصرها.

وأوضح بوغالي، أنها مناسبة لترسيخ قيم التضامن مع الشعوب المظلومة وتعريف الناشئة بتاريخ الجزائر. ودورها في نصرة الحق والعدل مما يسهم في بناء جيل واع بمسؤوليته اتجاه وطنه وقضايا الإنسانية.

كما ثمن بوغالي إطلاق رئيس الجمهورية للحوار السياسي مثلما التزم به في خطابه التاريخي الموجه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه. ونشيد كذلك بصفتنا ممثلين للشعب بمبادرته السامية توسيع الاستشارة بشأن المشاريع التمهيدية لأمهات النصوص القانونية. التي تؤسس للإصلاح المؤسساتي وتعزيزه بمقاربة واقعية وشاملة تروم توفير الظروف المثلى لخدمة المواطن وضمان الأمن .وتقوية اللحمة الوطنية ورفع منسوب المناعة تعزيزا للسيادة واستقلالية القرار الوطني.

ورحّب بوغالي باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه أمس والذي نعتبره خطوة أولى نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وبارقة أمل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما أكد موقف الجزائر الداعي إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يضمن للفلسطينيين نيل حقوقهم الكاملة على أرضهم. وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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