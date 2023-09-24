بوغالي: الجزائر ترحب بكل مبادرات دعم الانتخابات وتوحيد الشعب الليبي

إستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، حورية خليفة الطرمان، والوفد المرافق لها.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، جرى اللقاء بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو.

وجدد بوغالي، في مستهل اللقاء، تعازيه للشعب الليبي الشقيق على ما ألم به جراء كارثة السيول الأخيرة. وأكد تضامن الجزائر المطلق معه في هذه المحنة.

كما تطرق إلى واقع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين. مذكرا، في هذا المقام، بدعم الشعب الليبي للشعب الجزائري إبان ثورة التحرير المظفرة.

ولدى تطرقه إلى الأزمة في ليبيا، أكد رئيس المجلس موقف الجزائر الرافض لأي تدخل في شأنها الداخلي. مجددا الدعوة إلى حلحلتها وفقا للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.

وأضاف بوغالي بأن الجزائر ترحب بكل المبادرات الرامية لدعم مسار الانتخابات وتوحيد الشعب الليبي. وتوحيد مؤسساته الرسمية مع احترام سيادة هذا البلد وسلامته الترابية.

وعلى صعيد آخر، ذكر بوغالي، بالتحديات الجيوسياسية التي تواجهها منطقة شمال إفريقيا. على غرار تنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف والهجرة غير الشرعية.

بالإضافة إلى التهديدات التي تواجها المنطقة جراء محاولات تغلغل الكيان الصهيوني. كما لم يفته أن يذكر، في ذات السياق، بموقف الجزائر الثابت إزاء القضيتين العادلتين للشعبين الفلسطيني والصحراوي.

وأما على الصعيد البرلماني، فقد عبر بوغالي عن استعداد المجلس الشعبي الوطني للعمل رفقة الأشقاء الليبيين لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون البرلماني.

ويأتي ذلك، من خلال تبادل الخبرات والتجارب على كافة الأصعدة. كما أكد أهمية ترقية التعاون في المجالات الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار ورفع المبادلات التجارية.

ومن جهتها، أشادت الطرمان بمستوى العلاقات الثنائية وبمواقف الجزائر الداعمة لبلدها في كل الظروف.

كما عبرت عن امتنانها لتضامن الجزائر مع الشعب الليبي في محنته التي يمر بها. مؤكدة في ذات السياق، حرص بلادها على تطوير العلاقات الثنائية وترقية التعاون المشترك في شتى المجالات.