بوغالي: الجزائر تسعى دائما إلى الحلول السلمية في القارة

استقبل ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، بمقر المجلس، سفير جمهورية أثيوبيا لدى الجزائر Nebiat GETACHEW.

وحسب بيان المجلس، فقد تحادث الطرفان حول العلاقات التي تميز البلدين اللذين يربطهما اتفاق شراكة استراتيجية.

كما نوها بالعلاقات الثنائية الطيبة وتقارب الرؤى من خلال المنظمة الأفريقية للاتحاد الأفريقي.

وقد أشار إبراهيم بوغالي إلى القرار الذي اتخذته دولة أثيوبيا في إبقاء سفارتها بالجزائر. رغم الظروف الاقتصادية التي دفعتها إلى تعليقها في كثير من البلدان.

كما أشار إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية مع آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا. وهو ما ينم -كما قال- عن العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وأضاف بوغالي أن الجزائر تسعى دائما إلى الحلول السلمية في القارة وهو ما تجلى في مبادرتها حول سد النهضة. وحول رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان .

وشدد رئيس المجلس على أهمية تكثيف المساعي لتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي بين البلدين. وذلك لإعطاء البعد الحقيقي خاصة عبر تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة.

من جهته، أثنى السفير عن التعاون الثنائي والمتعدد، وعن تقاسم التصور في بناء القارة بما يعود بالاستقرار والازدهار على شعوبها. فأثيوبيا التي تسعى لاستتباب الأمن على أراضيها.

كما أوضح، تعمل على مواصلة الحوار الوطني الداخلي، كما تعمل على إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة عبر الاتحاد الأفريقي.

في الأخير، أكد كل من بوغالي والسفير ضرورة تكثيف الجهد من أجل تعزيز العلاقات. كما اتفقا على السعي من أجل فتح خط جوي يربط بين عاصمتي البلدين.

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