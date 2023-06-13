بوغالي: الجزائر تعمل وفق استراتيجية مدروسة وخارطة طريق واضحة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر تعمل وفق استراتيجية مدروسة وخارطة طريق واضحة المعالم.

وخلال افتتاحه جلسة التصويت على النصين المتعلقين بالأعياد الرسمية والتقاعد، أكد بوغالي “أن الجزائر تعمل وفق استراتيجية مدروسة وخارطة طريق واضحة المعالم”. مشيرا بذلك إلى مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير التي عكست حرص عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية على خدمة الصالح العام. وتوفير مزيد من العوامل المساعدة على تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

كما ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني، هذه النظرة الاستشرافية التي تهدف إلى أخلقة الحياة العامة. وإشراك كل فئات المجتمع في تبني السلوك الحضاري الرامي إلى بناء جزائر جديدة متأصلة، متشبثة بخصوصياتها، ومتطلعة إلى مستقبل زاهر.