بوغالي: الجزائر تملك الإمكانيات والتجربة لاستقطاب مبادرات برلمانية دولية

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن الجزائر تملك الإمكانيات والتجربة لاستقطاب مبادرات برلمانية دولية. معتبرا أن مخرجات الدورة الـ 17 لمؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تكملة للقمة العربية المنعقدة مطلع نوفمبر الفارط بالجزائر.

وقال بوغالي في ندوة صحفية نشطها رفقة الأمين العام لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، محمد قريشي نياس. أن الجزائر لديها كافة الإمكانيات وتتمتع بتجربة كبيرة لاستقطاب مبادرات برلمانية دولية. لاسيما بعد عودتها لمكانتها الطبيعية على الساحة الدولية.

وأشاد بوغالي حرص ودعم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لقضايا العالم العربي والإسلامي. اعتبر أن مخرجات الدورة الـ 17 لمؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي هي تكملة للقمة العربية المنعقدة بالجزائر شهر نوفمبر الفارط.

وأبرز بوغالي إنطلاقا من وزن الجزائر ودورها المحوري في الساحة الدولية والقارية والإقليمية والعربية. وخبرتها في مكافحة الإرهاب وحل النزاعات بالطرق السلمية. طلبت وفود العالم الإسلامي من الجزائر إعطاء دفع قوي للعالم الإسلامي وتسوية بعض ملفاته العالقة.

وأكد بوغالي، أن الجزائر ستعمل من أجل وضع خطة طريق وتنفيذ مخرجات هذه الدورة، لاسيما المقترحات البناءة لرئيس الجمهورية. مشدّدا في ذات السياق على ضرورة تقوية الدعم للقضية الفلسطينية. وتحقيق مسعى حصول دولة فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة. لاسيما بعد أن قامت الجزائر بواجبها في توحيد الفصائل الفلسطينية.

وأضاف في نفس الإطار، أن نواب البرلمان الجزائري مجندون دوما للدفاع عن القضية الفلسطينية وتوحيد المواقف حولها. وكذا بحث دعم آخر للقضية في مختلف الهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية.

من جهة أخرى، أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أن، من مخرجات هذه الدورة، العمل على تعزيز التعاون بين اقتصاديات دول العالم الإسلامي. لاسيما من خلال “إنشاء حاضنة للمؤسسات الناشئة بهدف ترقية المشاريع المبتكرة لفائدة الشباب”.

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