بوغالي: الجزائر تملك جيشا متمرسا وتبقى شامخة رغم تزايد التهديدات

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، أن الجزائر تملك جيشا وطنيا متمرسا بات جاهزا متيقظا لكل من تسول له نياته السوء للوطن، وتبقى شامخة رغم تزايد التهديدات.

وقال بوغالي، أن قيادة الجيش الوطني الشعبي، تمكنت من مراكمة خبرات هائلة على مدار السنين. مؤكدا أن تنامي التهديدات يتطلب تعبئة كبيرة من طرف مختلف مكونات الدولة.

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني، أنه رغم تزايد التهديدات فإن الجزائر تبقى شامخة.

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