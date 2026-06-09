بوغالي: الجزائر تواصل ترسيخ مكانتها كجسر للحوار والتقارب بين الحضارات

أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، عشية إحياء اليوم الدولي للحوار بين الحضارات. بالجهود التي تبذلها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في ترسيخ مبادئ الحوار والتعايش والتفاهم بين الشعوب. وتعزيز التقارب بين الثقافات والحضارات.

ونوّه بوغالي بالزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان إلى الجزائر في أفريل الماضي، لما جسّدته من رسائل سلام وأخوة إنسانية. وعكسته من مكانة تحظى بها الجزائر كفضاء للتلاقي والحوار بين مختلف الثقافات والحضارات.

وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني في تغريدة عبر حسابه الخاص: “في اليوم الدولي للحوار بين الحضارات. نشيد بجهود الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية في ترسيخ قيم التعايش بين الشعوب والثقافات. وقد تجسدت هذه الرؤية في مبادرات عديدة، من بينها الزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان إلى بلادنا. بما حملته من رسائل أخوة وسلام وتفاهم بين الحضارات. »

وأكد رئيس مجلس الشعبي الوطني، أن إحياء اليوم الدولي للحوار بين الحضارات يمثل مناسبة لتجديد التمسك بقيم الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الشعوب. وإبراز أهمية الحوار باعتباره خيارًا حضاريًا وأداةً فعالة لتعزيز السلم والتفاهم والتعاون الدولي. مشددا على أن الجزائر تواصل، من خلال مواقفها ومبادراتها. الإسهام في ترقية ثقافة الحوار ومد جسور التواصل بين الأمم. بما يخدم الأمن والاستقرار ويعزز قيم السلام والأخوة الإنسانية في العالم.

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