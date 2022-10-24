بوغالي: الجزائر حققت مكاسب إقتصادية واجتماعية عديدة تحت قيادة الرئيس تبون

التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم 24 أكتوبر 2022 بالعاصمة ليوبليانا، رؤساء المجموعات البرلمانية للجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا.

وقد حضر اللقاء كل من عبد الوهاب آيت منقلات ،رئيس المجموعة البرلمانية للنواب الأحرار، السيدة عمراوي ماريا، رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الجزائر – سلوفينيا، وخلاصي محمد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الجزائر _ المجر، و قادر يحيى قائم بالأعمال لدى سفارة الجزائر بالمجر .

ولدى تناولهم الكلمة، عبر رؤساء المجموعات البرلمانية المشكلة للجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا عن مدى التقدم الكبير على مستوى تطوير العلاقات بين الجزائر وسلوفينيا، خاصة وأن الجزائر تعد من أهم الشركاء على الصعيد الإفريقي ما يستلزم الدفع بها نحو الأمام من خلال تكوين علاقات ثنائية على أسس الصداقة و الاحترام المتبادل، كما أبرز رؤساء المجموعات البرلمانية ضرورة توسيع التعاون من خلال تأسيس لجنة مشتركة بين البلدين على الصعيد الدبلوماسي.

في ذات السياق، كشف رئيس مجموعة الحروب الديمقراطي السلوفيني أن الجمعية الوطنية هي الهيئة الوطنية التي تمثل تشكيلة البرلمان ب 90 نائب، كما يملك 5 أحزاب و 3 أحزاب أخرى متحالفة، بالإضافة إلى حزبين معارضين، حيث يتم العمل في إطار اللجان.

ومن جهة أخرى أشار رئيس مجموعة برلمانية بالجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا إلى ضرورة تعميق العلاقات بين البلدين وأن لا تقتصر على الدبلوماسية البرلمانية فق، بل كذلك بين الحكومات، في انتظار مستقبل واعد يبشر بمزيد من التقدم، والرقي و الازدهار، مضيفا أن البرلمان السلوفيني يعطي أهمية كبيرة للترقية والتطوير ،كما يعطي أيضا قيمة فعالة للطبقة الشغيلة والأسرة، بالإضافة إلى الأمن ونقاط أخرى.. وهي بمثابة القاعدة الأساسية و على رأس أوليات البرلمانيين.ودعا رؤساء المجموعات البرلمانية في الأخير إلى تجسيد زيارة الرئيس السلوفيني إلى الجزائر في أقرب وقت ممكن لتعزيز الحوار السياسي على أعلى مستوى ، وبناء علاقات تعاون اقتصادي وشراكة متينة.

من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي على أن الجزائر حققت مكاسب اقتصادية واجتماعية عديدة، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في إطار الجزائر الجديدة، لما يشهده مسار الإصلاحات السياسية تجلت هذه المكاسب في تحقيق تجربة فريدة من خلال إعطاء الدور الريادي للمرأة عبر تمثيلها في المجالس المنتخبة، وكذا ترقية المرأة الريفية وفي عدة مجالات.

اما في ما يتعلق بتعزيز العلاقات الجزائر-سلوفينيا، فقد ألح بوغالي على أهمية توسيع دائرة الحوار و التواصل المباشر بين البلدين، مقترحا بذلك فتح سفارة سلوفينيا بالجزائر وسفارة جزائرية في لوبيانا (عاصمة سلوفينيا)، بكامل الصلاحيات.

وفي الأخير ختم بوغالي مداخلته، بضرورة توسيع علاقات التعاون والتشاور خاصة إذا علمنا أن الأرضية خصبة، والبيئة ملائمة لتحقيق ذلك بعد الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية لا سيما قانون الاستثمار الجديد الذي يفتح آفاقا واعدة للشراكة والتعاون.