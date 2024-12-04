بوغالي: الجزائر ستكون لها إضافة إيجابية في البرلمان الأمريكي اللاتيني

استُقبل ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، من طرف رئيس برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي” البرلاتينو”، باتريسيو رولاندو غونزاليز، بمقر البرلاتينو ببنما سيتي.

وحسب بيان للمجلس، عبر الطرفان خلال اللقاء عن ارتياحهما لتوافق الرؤى حول عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك. وجددا عزمهما النابع عن إرادة مشتركة على تعزيز التعاون بين الهيئتين.

وبالمناسبة هنأ بوغالي، رولاندو باتريسيو رئيس برلمان عموم امريكا اللاتينية والكاريبي، بمناسبة ستينية هذا البرلمان الإقليمي. العريق.

مشيراً إلى أن المجلس الشعبي الوطني، وفي إطار عضويته بصفة عضو ملاحظ في هذا البرلمان الإقليمي. وكذلك في ظل رئاسته الحالية للاتحاد البرلماني العربي سيعمل على التأسيس لحوار عربي أمريكي لاتيني.

كما أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر ستكون لها إضافة إيجابية في هذا الفضاء البرلماني الأمريكي لاتيني.

ودعا بوغالي إلى تكثيف الجهود لتعزيز التنسيق بين البرلمانات الإقليمية في المحافل الدولية. مشيرًا إلى أهمية ودور البرلمانات الوطنية والاقليمية في تشكيل القرارات الدولية.

من جهته، أعرب رئيس البرلاتينو عن سعادته بمشاركة الجزائر في هذه الدورة، معتبرًا انضمامها من أبرز إنجازات البرلاتينو لعام 2024.

وفي ختام اللقاء، وقع بوغالي على السجل الذهبي لبرلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي، لبناء علاقات واعدة ومتينة بين الطرفين.

يشار أن اللقاء شهد حضور سفير الجزائر في ماناغوا، علي منقلاتي، إلى جانب النواب رشيد بوعمري، مروان أرفيس، وعلي مويلحي، في إشارة إلى الأهمية التي توليها الجزائر لتعزيز تعاونها مع برلمان البرلاتينو.

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