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بوغالي.. الجزائر سيدة قرارها وهذا ليس متاحا لكثير من الدول

بقلم أسماء.ع
بوغالي.. الجزائر سيدة قرارها وهذا ليس متاحا لكثير من الدول
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أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أن وجود مؤسسات دستورية تقوم بدورها بسيادة، وحرية هو أهم عامل للإقلاع والنهضة الوطنية الشاملة.

كما أشار بوغالي، خلال افتتاحه للدورة البرلمانية 2023-2024، إلى أن الجزائر سيدة قرارها وهو أمر ليس متاحا لكثير من البلدان

وفي سياق مغاير، قال بوغالي، إن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لحلحلة الوضع في دولة النيجر موافقة لعقيدة الجزائر المبنية على انتهاج طريق الحوار. وخلق ظروف التوافق الوطني الداخلي للبلدان بعيدا عن التدخلات والضغوط الأجنبية.

وأشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني،  بكل الإرادات الحسنة الرامية إلى رص الصفوف وتمتين الجبهة الداخلية وتلاحم الشعب مع الجيش. الذي يسهر على تأمين البلاد لاسيما في هذا الوقت الذي تتفاقم فيه الاضطرابات.

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