بوغالي: الجزائر قوية بشعبها المتبصر وبجيشها

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس، إن الجزائر قوية بشعبها المتبصر وقوية بجيشها الذي هو في مستوى التحدي دفاعا عن الوطن وسلامته.

ودعا بوغالي، في كلمة له خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2021/2022، الجميع، لمضاعفة الجهود وتحصين الجبهة الداخلية من أجل جزائر جديدة بقيادة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وعبر ذات المتحدث، عن إستعداد هيئته، للتنسيق مع الحكومة للدفع بعجلة التنمية، مؤكدا إن مخطط عمل الحكومة سيحظى بالاهتمام الذي يستحقه نظرا للأهمية التي يكتسيها.

ومن جهة أخرى، شدد بوغالي، على ضرورة إيلاء اهمية كبيرة للاستحقاق الانتخابي لما لها من دور في التنمية كونها الأقرب لانشغالات المواطن.

وأورد ذات المتحدث، إن وعي الشعب الجزائري اكسبه من المناعة ما يجعله يفوت الفرصة كل مرة على مخططات العدوان التي تستهدف أمننا.

واعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب كان قرارا حكيما ومؤسسا على حقائق لا تقبل الشك. مضيفا إن المغرب ضرب كل القوانين وأعلن دعمه للارهابيين الذين وضعوا انفسهم في خدمة أجندات الشر.