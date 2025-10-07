بوغالي: الدبلوماسية الجزائرية حافظت على استقلال قرارها وتواصل حضورها في الساحة الدولية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن الدبلوماسية الجزائرية أثبتت عبر العقود قدرتها على التوفيق بين الثوابت الوطنية والتحولات الدولية، فحافظت على استقلال قرارها، وواصلت حضورها الفاعل في مختلف المحافل، ساعيةً إلى بناء عالمٍ أكثر عدلًا وتوازنًا، قائمٍ على التعاون والاحترام المتبادل.

وأوضح بوغالي في تغريدة له عبر منصة X، أن الجزائر، انطلاقًا من ثورتها المجيدة، اختارت منذ فجر استقلالها. أن تبني سياستها الخارجية على أسسٍ راسخة من احترام السيادة، ونصرة القضايا العادلة. والدفاع عن السلم والحوار كسبيلٍ وحيدٍ لحل النزاعات، مؤكدًا أن هذا النهج جعل منها مرجعًا في العمل الدبلوماسي القائم على القيم والمبادئ.

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الدبلوماسية الجزائرية أثبتت عبر العقود قدرتها على التوفيق بين الثوابت الوطنية والتحولات الدولية. فحافظت على استقلال قرارها، وواصلت حضورها الفاعل في مختلف المحافل. ساعيةً إلى بناء عالمٍ أكثر عدلًا وتوازنًا، قائمٍ على التعاون والاحترام المتبادل.

وفي الختام أكد بوغالي على أن الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تواصل ترسيخ حضورها الإيجابي. والبنّاء في الساحة الدولية، وفاءً لرسالتها التاريخية ودورها الريادي كقوةٍ دبلوماسيةٍ تدافع عن السلم والعدالة. وتُعلي من شأن التضامن بين الشعوب.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور