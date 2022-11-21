بوغالي: الدفاع عن القضية الفلسطينية واجب على البرلمانيين

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أمس الأحد، أن الدفاع عن القضية الفلسطينية واجب يقع على عاتق كل البرلمانيين في شتى المحافل الإقليمية والدولية.

وجاء هذا، لدى إستقبال بوغالي، بمقر المجلس، وفدا من حركة حماس الفلسطينية يقوده رئيس مكتب الأسرى والجرحى في الحركة زاهر جبارين.

وجدد بوغالي التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية التي تهمّ كل الجزائريين.

معتبرا “أن الدفاع عن القضية الفلسطينية واجب يقع على عاتق كل البرلمانيين في شتى المحافل الإقليمية والدولية”.

وشدد رئيس المجلس على ضرورة أن تولى القضية الفلسطينية نفس الأهمية التي تحظى بها بعض القضايا الدولية الأخرى. منددا في هذا المقام بسياسة الكيل بمكيالين.

هذا واستعرض جبارين مستجدات القضية الفلسطينية، وحيا مخرجات مؤتمر لمّ الشمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية الذي احتضنته الجزائر منتصف أكتوبر الماضي.

مؤكدا أن الحركة حريصة على إنجاح “إعلان الجزائر” الذي تمخض عن هذه المبادرة حيث اتخذت كافة الإجراءات لإنفاذها.

وشكل هذا اللقاء فرصة للوفد الفلسطيني كي يطلب مساعدة الجزائر فيما يخص طرح ملف حقوق الأسرى داخل سجون الكيان الصهيوني في المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والإقليمية.