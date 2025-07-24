بوغالي: الديناميكية التي تم اعتمادها ساهمت في تعزيز مكانة البلاد وحماية مصالحها

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أن هذه الدورة البرلمانية كانت من أكثر الدورات البرلمانية ثراء وغزارة. حيث تم تسطير برنامج رافق المجهود الوطني الرامي إلى تكريس قيم الجمهورية، وسلطة القانون. والإستجابة لتطلعات المواطنين وفق رؤية رئيس الجمهورية.

وأشار بوغالي خلال كلمة له بمناسبة إختتام الدورة البرلمانية، إلى أنه لم يمض على عمر العهدة الثانية إلاّ بضعة أشهر ورغم خصوصية الظرف، لم تتأخر جهود الدولة في إعطاء ثمارها المرجوّة. فقد تجلّت في أوجه عديدة، كان من أبرزها ضبط عجز الميزانية، وتوسيع قاعدة الصادرات خارج قطاع المحروقات.وتحقيق فائض في الميزان التجاري، فضلًا عن إطلاق مشاريع استثمارية كبرى وتشييد هياكل قاعدية متينة. بالإضافة كذلك إلى إنجاز برامج سكنية بصيغ متنوعة.

وأوضح بوغالي في سياق ذي صلة، إلى أن الديناميكية التي تم اعتمادها ساهمت في إنعاش القطاع الصناعي، وتحديث الزراعة، وتطوير النقل. كما لاحت بوادر مبشّرة بالنفاذ إلى أسواق جديدة، لاسيما الإفريقية منها. وذلك بتفعيل ما يعزّز مكانة البلاد ويحمي مصالحها الحيوية ويمتن الروابط مع الشركاء.

كما أضاف بوغالي أنه تم إحصاء في هذه الدورة دراسة ومناقشة 15 مشروع قانون، مما يرفع عدد مشاريع القوانين الاجمالية إلى 84 مشروع قانون. وقد غطّت مشاريع هذه الدورة قطاعات حيوية كالدفاع الوطني والاستثمار، الأمن الغذائي، الرقمنة. بالإضافة كذلك إلى الطاقات المتجددة، الخدمة العمومية والنشاطات المنجمية والعمل والتشغيل والحماية الإجتماعية. والتربية وأخلقة الحياة العامة وغيرها مما لا يتسع المقام لسرده.

وأما على صعيد العلاقات الثنائية، أكد بوغالي توسيع قنوات التواصل البرلماني مع عدد من برلمانات الدول الشقيقة والصديقة. حيث تم إنشاء لجان برلمانية كبرى ستشكل إطارا مؤسسيا يعزز آليات التعاون، ويضفي ديناميكية على العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.

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