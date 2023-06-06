بوغالي: الرقمنة ضرورية لعصرنة قطاع الصحة والتكفل الجيد بصحة المواطن

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، أن رقمنة قطاع الصحة ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.

حيث اعتبر بوغالي أن الرقمنة هي السبيل الأوحد لعصرنة إدارة هذا المرفق بأسلوب علمي قادر على الاستجابة للاحتياجات الفورية وحل المشكلات. علاوة على ما تحققه من تسهيل في معالجة الملفات، وتحسين أداءات الأطقم الطبية، وتوفير ظروف الراحة والتكفل الجيد بصحة المواطنين.

وخلال افتتاحه أشغال يوم برلماني نظمته لجنة الصحة حول هذه المسألة. اعتبر بوغالي أن اختيار موضوع ” التحول الرقمي في قطاع الصحة” لهذا النشاط. دليل على الوعي بحكمة التوجيهات ذات الصلة التي أسداها رئيس الجمهورية. للنهوض بقطاع حساس له علاقة مباشرة بتنمية الإنسان وبأمنه ناهيك عن علاقته الوطيدة بمسألة التنمية الشاملة.

كما أوضح رئيس المجلس، أن تأكيدات رئيس الجمهورية المستمرة بوجوب النهوض بقطاع الصحة وكذا قراره بإنشاء الوكالة الوطنية للرقمنة في مجال الصحة. أبرز مدى اهتمامه بالرقي بخدمات القطاع إلى مصف نفس القطاعات في الدول المتقدمة.

في حين ذكر بوغالي إيجابيات الرقمنة، مبرزا دورها في تسهيل التعامل والتفاعل، وإضفاء المرونة والشفافية، وتوفير الجهد، وربح الوقت، وتحقيق العدل. بالإضافة إلى التخلص أيضا من كل أشكال البيروقراطية الإدارية وثقلها وما ينجر عنها من فقدان للثقة والتذمر في التعامل معها.

وفي ذات السياق، داعا بوغالي الى عمل توعوي شامل يستهدف كل المهنيين والمواطنين من أجل إسناد المجهودات التي تبذل في هذا الصدد. على مستوى وزارة الصحة وعلل ذلك بما للرقمنة من أبعاد تتعلق بالجوانب السيادية والاقتصادية و الاجتماعية وحتى الأمنية.

أما بخصوص تحديث الوسائل والأدوات إعتبر المتحدث أنه أمر حتمي وهذا وفق الثورة الرقمية. أين أصبح أمراً مستعجلاً ويتطلب المراقبة واليقظة المستمرة في تحليل البيانات.

كما شدد على ضرورة إيلاء مختلف المستويات المحلية والإقليمية والوطنية كل الأهمية. مع استخدام المعلومات والبيانات والإحصائيات ضمن استراتيجية مدروسة تنطلق من الواقع لتصل إلى الأهداف المسطرة والمتوخاة.

وأشر رئيس المجلس في ختام كلمته بأن التزامات الجزائر الدولية بضمان الصحة العمومية ومصادقتها على مختلف الاتفاقيات والإعلانات ذات الشأن. ينبغي أن يشكل حافزا لاتخاذ جميع التدابير لاكتساب المهارات والخبرات .ونقل التكنولوجيا والاستفادة مما توصلت إليه البلدان المتطورة التي قطعت أشواطا معتبرة لضمان أمنها الصحي.