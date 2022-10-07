بوغالي: السلطات تمارس مهامها بما يخوله الدستور بكامل الحرية

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أن عملية الإصلاح لتحقيق التجديد أصبحت واقعا ملموسا. معتبرا أن عرض بيان السياسة العامة للحكومة دليل على أن السلطات تمارس مهامها الدستورية بكل حرية.

وأضاف بوغالي عقب رد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، على انشغالات النواب حول بيان السياسة العامة للحكومة. أن عملية الإصلاح لتحقيق التجديد الذي التزم به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أصبحت واقعا ملموسا. مضيفا أن عرض و رد الوزير الأول ما هو إلا دليل على صدق النوايا وقوة الإرادة. و دليل أيضا على أن السلطات تمارس مهامها بما يخوله الدستور بكامل الحرية.

كما أشار بوغالي، إلى أن الجزائر وبعد أن شرعت في سن قوانين تماشيا مع متطلبات الراهن والمستقبل ها هي تمر إلى مرحلة التنفيذ. وهي مرحلة من الأهمية بمكان ما يجعلها فصلا فارقا بين دولة تفتخر بترسانة قانونية ودولة تفتخر بتطبيق هذه القوانين”.

ونوّه رئيس المجلس الشعبي الوطني بمستوى النقاش الذي أبان عن كفاءة النواب وحرصهم على نقل إنشغالات ناخبيهم وهو ما سيسهل. كما قال عملية التفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي سياق آخر، وبمناسبة إحياء يوم المعلم المصادف لـ 5 أكتوبر، ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني كل جهود الأسرة التربوية وعبر عن إمتنانه “لكل معلم يحمل أنبل رسالة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور