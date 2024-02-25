بوغالي: السيادة الجزائرية كل لا يتجزأ ومكاسب العمال لا محيد عنها

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي. أن إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات. تعد مناسبة نستلهم منها أن السيادة الجزائرية كل لا يتجزأ ومكاسب العمال لا محيد عنها.

وكتب بوغالي في منشور له على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الإجتماعي: بعميق الإعتزاز نحتفل بالذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات. ذكرى نستلهم منها أن السيادة الجزائرية كل لا يتجزأ وأن مكاسب العمال لا محيد عنها.

كما ثمّن رئيس المجلس بوغالي مجهودات القوى العاملة وجهود الدولة لبناء الجزائر الجديدة.