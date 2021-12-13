بوغالي: العلاقات بين الجزائر وكوريا متميزة ونسعى لتطويرها أكثر

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أن العلاقات بين الجزائر وكوريا تكتسي طابعا متميزا ما يعكس وجهات النظر المتقاربة. والتعاون المتميز على جميع المستويات خاصه الإقتصادية والإستثمارية.

وفي إستقباله سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر “كيم شون” اليوم الإثنين بمقر المجلس. أكد بوغالي أن العلاقات المتميزة بين البلدين جسدته العديد من الزيارات المتبادلة الرسمية ذات المستوى العالي. والتي أثمرت بعدة اتفاقيات شراكه هامة ومختلفة بين البلدين.

كما قال بوغالي بأن الجزائر تطمح إلى أن يتعدى ذلك إلى مجالات وقطاعات أخرى كالصحة والفلاحة والصناعة. خاصة في القطاعات التي قطعت فيها كوريا أشواطا كبيرة كالتكنولوجيات الحديثة والمتطورة والاستفادة من خبراتها وكفاءاتها.

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر تسعى لإرساء دوله الحق والقانون والحريات. مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية والمحلية هي دليل قاطع على التغيير. تجسيدا لمطالب الحراك المبارك والأصيل وتحقيقا لدوله المؤسسات من اجل خدمة المواطن.

كما أشاد ابراهيم بوغالي بالعلاقات المتميزة بين الهيئتين التشريعيتين للبلدين داعيا إلى تطوير هذه العلاقة.

مؤكدا بأن مبادئ الجزائر ثابتة وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وهي تسعى دائما لحل النزاعات بالطرق السلمية. والعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

مشيرا إلى أن مواقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية والصحراوية لا تتغير وانها تسعى دائما لحلها في اطار احترام القوانين والمواثيق الدولية. حفظا لحقوق الشعوب وتوقيف الانتهاكات ضدها. كما قال أن ما يحدث في ليبيا تسعى الجزائر بأن تكون هناك مصالحه داخليه “ليبية ليبية”.

كما أكد أن الصراع المقلق في الساحل والصحراء يتطلب تظافر جهود كل الدول المحبة للسلام لوضع للنزاعات الحاصلة هناك. لأن الإنعكاسات السلبية لها، تتعدى القارة الأفريقية إلى كل دول العالم.

وفي ختام حديثه، قال بوغالي أن البرلمان الجزائري سيعمل على تطوير العلاقات وتمتينها مع البرلمان الكوري على كل المستويات. كما سيتم مباشرة تنصيب لجنه الصداقة الجزائرية الكورية قريبا.

سفير كوريا يثمن الإصلاحات التي شهدتها الجزائر في جميع المجالات

أعرب سفير كوريا الجنوبية بالجزائر عن ارتياحه منذ وصوله إلى الجزائر. كما اعرب عن الترحيب الذي حظي به من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وثمن خلال المحادثات الإصلاحات التي شهدتها الجزائر في جميع المجالات والخطوات النوعية في اطار ديمقراطية المؤسسات. تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما اكد السفير بأن هناك الكثير من الركائز لتعزيز التعاون بين البلدين والعديد من الفرص لخلق الشراكة وجلب الشركات الكورية للإستثمار في الجزائر.

وثمن دور الجزائر المحوري والهام لإحلال السلام والإستقرار والمواقف الثابتة تجاه العديد من القضايا العادلة في العالم. كما أكد طموح بلاده إلى توسيع العمل البرلماني بين مؤسستي البلدين.

مضيفا أن تنصيب لجنه الصداقة بين غرفتي برلمان الدولتين سيسمح بفرص أكبر للتبادل والتعاون. كما حمل سفير كوريا الجنوبية بالجزائر تهنئه بالعام الجديد للسيد رئيس المجلس الشعبي الوطني من طرف نظيره الكوري الجنوبي.

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