بوغالي: العلاقات مع سلوفاكيا تاريخية تقوم على الاحترام والتعاون

إستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، سفير جمهورية سلوفاكيا لدى الجزائر، ماريك مورين، أين أكد أن العلاقات بين الجزائر وسلوفاكيا علاقات تاريخية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء.

مشيراً إلى وجود إرادة سياسية كبيرة لدى قيادتي البلدين للدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب.

كما أوضح بوغالي أن التبادل البرلماني بين البلدين يكاد يكون منعدماً في المرحلة الراهنة بسبب غياب مجموعة الصداقة على مستوى المجلس الوطني السلوفاكي. معرباً عن أمله في تدارك هذا النقص لإعطاء دفع جديد للتعاون البرلماني الثنائي.

وذكر بوغالي بأن المجلس الشعبي الوطني قام بتنصيب أكثر من 70 مجموعة صداقة برلمانية مع برلمانات عبر مختلف دول العالم، في إطار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية.

كما أكد إبراهيم بوغالي، أنه انسجاماً مع توجيهات رئيس الجمهورية تسعى الجزائر إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على المحروقات.

مشيراً إلى أن الاقتصاد السلوفاكي يمتلك مقومات يمكن أن تشكل أرضية لشراكة اقتصادية مثمرة بين البلدين.

وثمن بوغالي مواقف سلوفاكيا تجاه القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية. مشيداً بدعمها للشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

ومن جهته، أعرب السفير السلوفاكي عن رغبة بلاده في تعميق التعاون البرلماني. والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكداً وجود مجالات واسعة للتعاون الثنائي.

كما نقل السفير رسالة تهنئة من رئيس المجلس الوطني السلوفاكي إلى إبراهيم بوغالي. مجدداً حرص بلاده على تعزيز أواصر الصداقة والتشاور.

وأبدى السفير اهتمام بلاده بالاستفادة من تجربة الجزائر بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي خلال السنتين الأخيرتين. مشيداً بدورها في تعزيز السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الطرفان أهمية تكثيف التنسيق وتبادل الزيارات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.