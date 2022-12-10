بوغالي.. الفساد أكبر معوق في وجه التنمية

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم السبت، إن الفساد أكبر معوق في وجه التنمية. كما أوضح بوغالي، أن الجزائر الجديدة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون قطعت أشواطا لمحاربته.

وجاء في تغريدة بوغالي على التويتر، “ليس من معوق يقف في وجه التنمية أكبر من الفساد”. و “الجزائر الجديد بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون قطعت أشواطا في محاربة الظاهرة”.

في حين، أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني، و”إننا من موقعنا نعمل بالتنسيق مع كل الهيئات ذات الصلة من أجل التصدي للفساد والمفسدين”. “بالقوانين المتاحة ومواصلة المعركة التي يقودها رئيس الجمهورية”.

وجدد من جهته، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الجمعة، إلتزامه بمحاربته بكل أشكاله ومحاسبة الفاسدين.

وفي تغريدة عير حسابه الرسمي على تويتر، قال الرئيس تبون:”قطعنا معًا أشواطًا كبيرة، في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، ولا نزال بالعهد ملتزمين..أدعو الجزائريات والجزائريين، كل من موقعه، في هذا اليوم الدولي لمكافحة الفساد، إلى مواصلة المعركة.”

وكان رئيس الجمهورية، قد أكد في العديد من المرات، إرادة الدولة في مواصلة مكافحة الفساد، موضحا أن سلطات البلاد تكافح هذه الآفة منذ سنتين.

كما أكد الرئيس أيضا على أن الإستراتيجية التي تبناها في مجال مكافحته تقوم على “مكافحة المال الفاسد”.

وكان رئيس الجمهورية، قد أمر خلال اجتماع لمجلس الوزراء، مطلع جانفي 2022. باستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربته.