بوغالي: القضية الفلسطينية في صلب اهتمامات الجزائر

جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، التذكير بمركزية القضية الفلسطينية التي تقع في صلب اهتمامات الجزائر والأمة الإسلامية.

وجاء ذلك، خلال استقباله، اليوم السبت، لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي أحمد فتوح، بالمطار الدولي الجديد هواري بومدين.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، حل روحي أحمد فتوح بالجزائر للمشاركة في الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

واستعرض رئيس المجلس مع نظيره الفلسطيني، خلال استقباله بالقاعة الشرفية للمطار، واقع علاقات التعاون وآفاقه.

ومن جهته، أثنى أحمد فتوح على جهود الجزائر وحرصها على المساهمة في إيجاد حلول لمشاكل العالم الإسلامي.

وانتهز السانحة ليثني على ما تجسد بعد مؤتمر الوحدة الفلسطينية الذي انعقد شهر نوفمبر في الجزائر.

للإشارة، رافق رئيس المجلس الشعبي الوطني، خلال مراسم الاستقبال، نواب الرئيس ناصر بطيش، علال بوثلجة ورابح بلخيري.

وكذا امحمد طويل رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي. إلى جانب أعضاء مجلس الأمة عمر دادي عدون.

ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج، بالإضافة إلى سفير دولة فلسطين لدى الجزائر.