بوغالي: المرأة الجزائرية لم تتخلّف يوما في الإنخراط التام لمسار الإنتاج الوطني

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أن الجزائر الجديدة تكاتفت فيها المرأة إلى جانب الرجل للوصول ببلادنا إلى بر الأمان.

وأضاف بوغالي خلال مداخلته اليوم الخميس، في اليوم الإعلامي من تنظيم وزارة التضامن الوطني بعنوان تشجيع المرأة للإنخراط في الإنتاج الوطني، أن المرأة تبوأت مكانة خاصة في جزائرنا العزيزة. لما قدمته وتقدمه في كل المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

كما أضاف بوغالي، أن المرأة الجزائرية لم تتخلف يوما في الإنخراط التام في مسار الإنتاج الوطني. خاصة وأن تحسين الإطار التشريعي كان الأثر البالغ في تحقيق العديد من المكاسب. مشيرا في ذات السياق، إلى أن المرأة هي نصف المجتمع ونصف طاقته. لذلك خصّها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالاهتمام.

وكشف رئيس المجلس الشعبي الوطني في ذات السياق، أن المرأة الجزائرية تدرك بأن النجاح يقوم على البحث عن الإمكانيات وليس عن الأعذار. مثمنا المجهودات التي تبذلها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على عروض الدعم والمساعدة التي توفرها للمرأة والأسرة.

وتابع بوغالي يقول:” أحيي مقاربة إشراك المجتمع المدني في هذا اللقاء للإنصات لانشغالاته”. مذكّرا أن الجزائر إفتكت جائزة “التميز من أجل المتوسط” التي تنظمها الجمعية البرلمانية للمتوسط.

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بوغالي: ثوابت الدبلوماسية الجزائرية ستظل مصدر إلهام لجميع الأنشطة البرلمانية الدولية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي ،أنّ ثوابت الدبلوماسية الجزائرية ستظل مصدر إلهام في جميع الأنشطة البرلمانية الدولية التي يقوم بها أعضاء البرلمان. و كشف بوغالي في لقاء تقييمي لحصيلة نشاط الدبلوماسية البرلمانية، سعي البرلمان لتحقيق النقلة النوعية في الأداء بما يتساوق مع الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية. وفي هذا السياق جدد بوغالي تعهدات المجلس الشعبي الوطني عزمه للوفاء بتعهداته التزاما بالعمل للارتقاء بالممارسة البرلمانية. كما أكد الوقوف على دور المؤسسات التشريعية في صنع السياسة الخارجية. موضحا أنّ المرام من الجهد الدبلوماسي هو الدفاع عن المصالح العليا للأمة. وتابع”: يضعنا هذا الهدف كبرلمانيين أمام مسؤولية مضاعفة الجهد لمواكبة منحى سياستنا الخارجية.” بالمقابل نوّه رئيس المجلس الشعبي الوطني الى اضطلاع نواب الشعب بمهام دبلوماسية لضمان المشاركة الشعبية في إدارة قضايا السياسة الخارجية.

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