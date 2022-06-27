بوغالي: المصادقة على قانون الاستثمار انطلاقة حقيقة لاقتصاد حديث

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم الاثنين أن المصادقة على قانون الاستثمار يعتبر انطلاقة حقيقة للاقتصاد.

وفي بيان للمجلس أكد بوغالي عقب التصويت على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، في كلمة له، أن الالتزام السادس عشر لرئيس الجمهورية قد وضع على طريق التطبيق.

كما اغتنم بوغالي السانحة ليتوجه بالشكر إلى أعضاء اللجنة المختصة على ما بذلوه من جهد أتاح، في ظرف قياسي، المصادقة على مشروع قانون سيكون، كما قال، انطلاقة حقيقية لاقتصاد مبني على ميكانيزمات حديثة يكون عنصر التكنولوجيا، خاصة الجانب الرقمي منها، هو المحرك.

كما توجه رئيس المجلس بالشكر إلى رؤساء المجموعات البرلمانية على ما أبدوه من اهتمام وإسهام وعلى تفهمهم للطابع الاستعجالي للمشروع الذي أودع في أواخر أيام الدورة العادية.

وأبدى يقينه من أن الجميع سينخرط في مسعى رئيس الجمهورية الرامي إلى أن تكون السنة الجارية سنة الإقلاع الاقتصادي.

طالع ايضا:

بوغالي: يجب مراجعة آليات الدعم ليستفيد منه مستحقوه