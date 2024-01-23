بوغالي: المكتسبات الدستورية للمرأة تؤكد الحرص على حقوقها وتعزيز مكانتها

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، أن الحديث عن المكتسبات الدستورية للمرأة هو تأكيد استمرار الحرص على الارتقاء بحقوق المرأة من خلال مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز مكانتها.

وأوضح بوغالي، خلال اشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول :”المكتسبات الدستورية للمرأة الجزائرية” بمقر المدرسة الوطنية للضمان الاجتماعي. أن الحديث عن المكتسبات الدستورية للمرأة هو تأكيد استمرار الحرص على الارتقاء بحقوق المرأة. من خلال مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز مكانتها بالشكل الذي يستجيب لتطلعاتها، ويرقى إلى مستوى التضحيات التي قدمتها في سبيل الوطن.

من جهتها، ثمنت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكرو، المكتسبات التي حققتها المرأة. والتي جاء بها الدستور 2020 والتي تجسد إلتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. سيما الالتزام رقم 43 الذي يؤكد على ضرورة العمل على ترقية المرأة في كل المجالات وحمايتها من كل أشكال العنف.

يشار أن وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة صورية مولوجي، كانت حاضرة خلال افتتاح هذا الملتقى بالإضافة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلة المجلس الدستوري وعضوات من البرلمان وفاعلات في الحركة النسوية الجزائرية.

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