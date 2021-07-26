بوغالي: النظام المغربي عجز عن إحتواء أزماته الداخلية.. والجزائر لا تزال ولادّة للرجال

قال إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن النظام المغربي عجز عن إحتواء أزماته الداخلية فراح يصدر ما يقترفه من عداوات لصرف النظر عن القضايا الأساسية في المنطقة.

وأوضح خلال إختتام الدورة العادية للبرلمان، أننا مطالبون بأن نواجه كل المشاكل. ولنا في البرامج الطموحة والعقلانية المستمدة من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ما يجعلنا نتجاوز هذه الازمات. مضيفا أن شعبنا يتطلع إلى تجاوز الظروف المتعددة خاصة جائحة كورونا التي لاتزال تضرب وتهدد النمو الاقتصادي المنشود. مؤكدا أن الجزائر كانت ولاتزال ولادة للرجال المخلصين وهي تضع قدمها الراسخ في سبيل تصحيح المسارات بعيدا عن الشعبوية الزائفة.

وأضاف بوغالي، أن أهيب نوابنا ممثلي الجالية ألا يدخروا جهدا في خلق جسور التواصل والاستماع لانشغالات أبناءنا في الخارج. وبتلاحم الشعب مع جيشه ستبقى الجزائر واحدة موحدة قادرة على رد أي عدوان في ظل نسيج مجتمعي مترابط ومتلاحم..