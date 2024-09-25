بوغالي بالقاهرة لترؤس الدورة الإستثنائية الـ35 للإتحاد البرلماني العربي

حل رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الإتحاد البرلماني العربي، إبراهيم بوغالي، بالقاهرة. لترؤس أشغال الدورة الإستثنائية الـ35 للجنة التنفيذية للإتحاد. وذلك من أجل مناقشة الوضع في فلسطين.

وحسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمجلس الشعبي الوطني. فقد كان في استقبال بوغالي لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، حنفي جبالي. رئيس مجلس النواب لجمهورية مصر العربية مرفوقا بأحمد سعد الدين. الوكيل الأول لرئيس مجلس النواب المصري وأحمد بن علوي حفيظ باعبود، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.