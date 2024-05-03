بوغالي:” بلادنا تحتفل باليوم العالمي للصحافة وهي فخورة بما أنجزته لممارسي هذه المهنة”

هنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي الأسرة الإعلامية الوطنية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأشاد بوغالي على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي بما أنجزته الجزائر لممارسي هذه المهنة.

كما كتب بوغالب: “بلادنا تحتفل باليوم العالمي للصحافة وهي فخورة بما أنجزته لممارسي هذه المهنة، ولكن في العالم اليوم تراجعت الموضوعية الصحفية وآثرت الانحياز المفضوح للسردية الصهيونية المقيتة”.

تابع: “بالأمس سكت العالم عن قتل الصحفيين الفلسطينيين واليوم يتجرع مرارة تردي الإعلام العالمي إلى الحضيض”.