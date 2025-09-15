بوغالي: بلادنا تملك رصيدا بشريا كبيرا

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أن الدورة الحالية هدفها حماية الجزائر من المخاطر والتحديات خاصة المخدرات والهجرة غير الشرعية.

وقال بوغالي خلال كلمته على هامش افتتاحه للدورة البرلمانية 2025-2026، إنّ شباب الجزائر أقوى أسلحتها وبلادنا تملك رصيدا بشريا كبيرا.

أكد بوغالي، على مواصلة أداء المهام فيما تبقّى من العهدة بنفس العزيمة والإصرار. قائلا “لعب المجلس الشعبي الوطني دورا بارزا في مواكبة الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية”. “صوّتنا على مشاريع قوانين شملت مختلف مجالات الحياة وارتبطت بتحسين معيشة المواطن”.