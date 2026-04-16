بوغالي: بناء وطن قوي يبدأ من مدرسة واعية وفكر مستنير

اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس، بمناسبة إحياء ذكرى يوم العلم المصادف لـ16 ابريل من كل سنة، أن بناء وطن قوي يبدأ من مدرسة واعية وفكر مستنير.

وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي. كتب بوغالي: “الوعي العميق بقيمة العلم و دوره في نهضة الأمم يزداد إشراقا حين يقترن بذكرى أحد أعلام الجزائر, عبد الحميد بن باديس. الذي جعل من العلم رسالة و من التربية مشروع أمة”.

وتابع قائلا: “يوم العلم, تذكير متجدد بأن الاستثمار الحقيقي هو في العقول. وأن بناء وطن قوي يبدأ من مدرسة واعية و فكر مستنير”.

