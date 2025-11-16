بوغالي: ترسيخ ثقافة السلامة المرورية مسؤولية جماعية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أن ترسيخ ثقافة السلامة المرورية مسؤولية جماعية، وهذا بمناسبة اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث الطرق.

ونشر بوغالي، تغريدة عبّر فيها عن تضامنه مع عائلات الضحايا، مؤكّدًا ضرورة ترسيخ مبادئ السلامة المرورية. في السلوك اليومي لكل المواطنين.

وأكد بوغالي في تغريدته أنّ استذكار الأرواح التي فُقدت بسبب حوادث المرور يظل لحظة مؤلمة تستدعي التوقف والتأمل. لما تخلفه هذه الحوادث من مآسٍ بشرية واجتماعية تطال الأسر والمجتمع على حد سواء.

وأضاف أن هذه المناسبة العالمية تشكّل فرصة لتجديد الدعوة إلى تعزيز الوعي المروري، واحترام قواعد السياقة. واعتماد سلوك مسؤول على الطرقات، باعتباره السبيل الأنجع لحماية الأرواح والحدّ من الخسائر المتواصلة.

وختم بوغالي تغريدته بالدعاء بالرحمة للضحايا، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يحفظ الجزائر من كل سوء، ومجددًا التزام المجلس بدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز أمن الطرقات وصون حياة المواطنين.

