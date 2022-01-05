بوغالي: ثوابت الدبلوماسية الجزائرية ستظل مصدر إلهام لجميع الأنشطة البرلمانية الدولية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي اليوم الأربعاء،أنّ ثوابت الدبلوماسية الجزائرية ستظل مصدر إلهام في جميع الأنشطة البرلمانية الدولية التي يقوم بها أعضاء البرلمان.

و كشف بوغالي في لقاء تقييمي لحصيلة نشاط الدبلوماسية البرلمانية، سعي البرلمان لتحقيق النقلة النوعية في الأداء بما يتساوق مع الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق جدد بوغالي تعهدات المجلس الشعبي الوطني عزمه للوفاء بتعهداته التزاما بالعمل للارتقاء بالممارسة البرلمانية.

كما أكد الوقوف على دور المؤسسات التشريعية في صنع السياسة الخارجية. موضحا أنّ المرام من الجهد الدبلوماسي هو الدفاع عن المصالح العليا للأمة.

وتابع”: يضعنا هذا الهدف كبرلمانيين أمام مسؤولية مضاعفة الجهد لمواكبة منحى سياستنا الخارجية.”

بالمقابل نوّه رئيس المجلس الشعبي الوطني الى اضطلاع نواب الشعب بمهام دبلوماسية لضمان المشاركة الشعبية في إدارة قضايا السياسة الخارجية.

مشيرا في السياق ذاته، الى أن النواب يمثلون إرادة الشعب، مما يتيح لهم سانحة التواصل مع جاليتنا في الخارج.

بالاضافة الى البحث مع أطراف المجتمع الدولي، للمساهمة في ضمان الأمن والاستقرار والتنمية، مع الخروج بخارطة طريق واضحة لتطوير آليات عمل الدبلوماسية البرلمانية.

الى جانب ذالك، أكد رئيس المجلس على كسب رهانات حماية للمصالح العليا للبلاد والدفاع عن السيادة وتعزيز الجهد التنموي الوطني.

كما يتسنى للنواب ممارسة مهامهم الدبلوماسية لما لها دور كبير في تسويق صورة البلاد.

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