بوغالي: حماية الطفولة أولوية ثابتة في مسار بناء الجزائر المنتصرة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد، عشية الاحتفال باليوم العالمي للطفولة الموافق لـ1 جوان، أن حماية الطفولة وترقية حقوق الطفل تظل من أولويات الدولة الجزائرية في إطار مسار التنمية وبناء الجزائر المنتصرة.

وجاء في تغريدة لرئيس المجلس الشعبي الوطني عبر حسابه الخاص: “يشكل الطفل محور التنمية وصانع المستقبل. وتواصل الجزائر جهودها لتعزيز حقوقه وضمان بيئة آمنة ومحفزة لنموه ونجاحه، الطفولة أمانة ومسؤولية مشتركة. وحمايتها ورعايتها تمثل أولوية والتزامًا ثابتًا لرئيس الجمهورية في مسار بناء الجزائر المنتصرة”.

كما أبرز بوغالي البعد الجماعي لمسؤولية حماية الطفولة، مؤكداً أن رعاية الأطفال وصون حقوقهم يتطلبان تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع، بما ينسجم مع التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترسيخ التنمية المستدامة والاستثمار في الأجيال القادمة.

