بوغالي: خطوات استرجاع المال المنهوب جديرة بإسكات كل أصوات المشككين

أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بالخطوات العملاقة التي حققتها الجزائر في استرجاع المال المنهوب ومصادرة الأملاك المختلسة. مؤكدا بأنها جديرة بإسكات كل أصوات المشككين.

كما أشاد بوغالي بما حققته الجزائر من “خطوات عملاقة في استرجاع المال المنهوب ومصادرة الأملاك المختلسة”. مؤكدا أن “الأرقام المذهلة التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الجمهورية، حول هذا الموضوع، جديرة بإسكات كل أصوات المشككين”.

وانتقد رئيس المجلس هؤلاء المشككين الذين قال أنهم “لا يزالون يديرون بعض الأسطوانات لضرب مصداقية الدولة”. و”عزمها على محاربة الفساد وتتبع المفسدين”. في الوقت “الذي يسكت هؤلاء عن الفساد الذي استشرى في أروقة مؤسسات تدعي صنع الديمقراطية وتصديرها”. كما “يسكتون أمام الجرائم الوحشية التي يتعرض لها مناضلو القضايا العادلة والذين يدافعون عن حقوق شعوبهم في الحياة والحرية”.

وأشار في هذا الإطار إلى قضية المناضلة الصحراوية سلطانة خيا. التي وقعت –حسب وسائل إعلام– ضحية لفضيحة فساد مدوية في البرلمان الأوروبي تورط فيها المغرب. بعد استبعادها من جائزة ساخاروف لحرية الفكر للبرلمان الأوروبي.

واعتبر بوغالي أن هذه القضية تعد “دليلا على هذا التواطؤ المفضوح”. و”حلقة أخرى تضاف إلى حلقات التورط في قضايا الفساد والرشاوى وشراء الذمم”.

وشدد رئيس المجلس على أن التحول الذي يحدث في الجزائر ويرمي إلى إرساء دولة الحق والقانون “شامل ومتكامل”. وذلك في إطار “الإستراتيجية التي شرعت فيها الجزائر منذ اعتلاء السيد عبد المجيد تبون سدة الحكم”. و”أسست لمنظومة تشريعية هدفها الأسمى هو بناء دولة القانون التي يتساوى فيها كل الجزائريين في الحقوق والواجبات”.

وأضاف أن الجزائر الجديدة “تنطلق في تصحيح كل الأوضاع بتطبيق القانون”. و”هو ما فتئ الرئيس تبون يؤكد عليه وهي المهمة التي اضطلعت بها السلطة القضائية”. معتبرا أن المصادقة على مشروع قانون يعالج أبرز مظاهر الفساد “دليل على مواصلة المساعي الرامية إلى تحقيق هذا التحول المستهدف”.